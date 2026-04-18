في ظل التحول الرقمي المتسارع، قدّم مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروع تخرج بعنوان EgyPins ، وهو منصة رقمية تهدف إلى إعادة تقديم المواقع الأثرية المصرية بأسلوب حديث يجمع بين المعلومة والتجربة التفاعلية.

فكرة تنطلق من سؤال بسيط وتستهدف السائح والشاب

جاءت فكرة المشروع من تساؤل حول كيفية تعريف الزائر بتاريخ الأماكن الأثرية قبل زيارتها، ليقدم الطلاب حلاً رقمياً يعتمد على خريطة تفاعلية تتيح للمستخدم استكشاف المواقع الأثرية والتعرف على تاريخها ومحتواها.

خريطة تفاعلية تربط المستخدم بالتراث المصري

تقوم منصة "EgyPins" على خريطة رقمية لا تقتصر على تحديد المواقع، بل توفر نافذة معلوماتية لكل موقع أثري، تشمل تاريخه وصوره وأبرز مقتنياته، إلى جانب بيانات الزيارة مثل المواعيد وأسعار التذاكر.

فريق عمل مشروع EgyPins

يقف خلف مشروع EgyPins فريق مكون من: سامي صبري، أحمد نبيل، أحمد سامي، محمد السيد، محمد عاطف، عبدالله مختار، محمد شعبان، وإبراهيم محمد، إذ عملوا على دمج الجوانب الإعلامية والتقنية لإنتاج منصة متكاملة، تحت إشراف الدكتور محمد كامل، عضو هيئة التدريس بالكلية.

تجربة رقمية تتجاوز الأدلة السياحية التقليدية

لا تقتصر تجربة الاستخدام على القراءة فقط، بل تتيح للمستخدم التنقل بين المواقع ومشاهدتها وتخطيط زياراته بشكل تفاعلي، بما يحاكي تجربة استكشاف حقيقية للمواقع الأثرية.

ويقدم المشروع نسخة كاملة باللغة الإنجليزية، بما يجعله منصة موجهة أيضًا للزوار الأجانب، ويسهم في تعزيز التواصل بين التراث المصري والجمهور العالمي.

ويبرز المتحف المصري الكبير كأحد أهم المحاور التي انطلقت منها فكرة المشروع، باعتباره نموذجًا لموقع أثري يمكن إعادة تقديمه رقميًا بطريقة حديثة تجمع بين الثقافة والسياحة.

تعزيز مفهوم السياحة الرقمية

يعكس المشروع وعيًا متزايدًا لدى الجيل الجديد بأهمية السياحة الرقمية، ودور التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى المعلومات السياحية والأثرية بشكل مبسط وموثوق.

ويعكس المشروع رؤية طلابه لدور الإعلام باعتباره أداة للتأثير والتغيير، وليس فقط وسيلة لنقل الأخبار، من خلال تقديم محتوى يخدم السياحة والثقافة في آن واحد.

طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع "حكاية مكان" لتعزيز الوعي السياحي في مصر



"من يتحكم في حياتنا؟".. طالبات إعلام الأزهر يطلقن "ريموت كنترول" لإعادة التفكير في حرية الاختيار



