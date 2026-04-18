اليوم.. نظر محاكمة متهم في "خلية المعادي" بتهمة الإرهاب

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 18/04/2026

محاكمة متهم في قضية خلية المعادي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2023 وحتى 15 مارس 2023، المتهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم تهم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام بأموال وأسلحة ومعلومات تستخدم في أعمال إرهابية.

