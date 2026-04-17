التقى رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدا رفيع المستوى من قيادات شركة "HONOR" العالمية، العاملة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، برئاسة إنجمار وانج، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال اللقاء، تم بحث خطط شركة "HONOR" للتوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع شركة اتصال للاستيراد والتصدير، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.

وتأتي خطط الشركة للتوسع في التصنيع داخل مصر في إطار استراتيجيتها التي تستهدف جعل مصر مركزا إقليميا رئيسيا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على إنتاج أجهزة عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق المجاورة تحت شعار "صنع في مصر".

كما ناقش الجانبان آليات تطوير خطوط الإنتاج الحالية، بما يضمن نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية إلى الكوادر المصرية، ودعم بناء قدرات محلية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في صناعة الهواتف الذكية.

وخلال الاجتماع، أكد هندي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات الدولة في تصنيع الإلكترونيات، والعمل على بناء صناعة وطنية متكاملة للهواتف المحمولة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتدعم التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يرتكز على الاعتماد على الكفاءات الوطنية مع الاستفادة من الخبرات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية، مؤكدا أهمية إقامة شراكات فعالة بين الشركات العالمية وشركاء محليين، لما لها من دور محوري في تعميق التصنيع المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح هندي أن الوزارة تحرص على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة، في إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للشركات، التي تسهم في توطين التكنولوجيا في مصر وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، أوضح إنجمار وانج، رئيس شركة "HONOR" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تضم أكثر من 14 ألف موظف، يعمل نحو 70% منهم في مجالات البحث والتطوير، كما تمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 52 ألف منفذ بيع بالتجزئة في نحو 45 دولة، وقد تجاوز إجمالي إنتاجها 250 مليون جهاز، مع تركيز متزايد على تطوير الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد بدأ التشغيل التجريبي لمصنع "HONOR" بمدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاحه رسميا قبل نهاية العام الجاري.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين جهاز سنويا، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 8000 متر مربع، منها 5000 متر مربع مخصصة للإنتاج، ومصممة وفق أحدث المعايير العالمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

كما سيضم المصنع 5 خطوط إنتاج متطورة، بالإضافة إلى خطي SMT عاليي الأداء، لضمان جودة التصنيع وفق أعلى المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1000 فرصة عمل للكوادر المصرية المدربة.