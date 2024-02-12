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البورصة تصعد بنسبة 1.05% بنهاية تعاملات الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب

03:57 م الإثنين 12 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 28495 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال الجلسة صافي شراء بقيمة 167.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 106.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 61.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.75% إلى مستوى 28199 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول أمس.

البورصة الأجانب المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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