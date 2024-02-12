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خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والحديد وهبوط الجبن والأسمنت وتقلبات بالذهب

03:44 م الإثنين 12 فبراير 2024

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والسكر، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الجبن، والمسلى، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السكر واللحوم وتراجع الجبن والمسلى بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والجمبري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وتراجع الفلفل والخيار بسوق العبور اليوم

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار اللحوم الذهب مجلس الوزراء أسعار الجبن

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