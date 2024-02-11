سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بقيمة 50 جنيها للجرام مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 150 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع معوضا جزءا من خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بانخفاض 10.26 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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