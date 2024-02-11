انخفاض أسعار البطاطس والخيار وارتفاع البصل والفاصوليا بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار، واليوسفي في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما ارتفعت أسعار البصل، والفاصوليا، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

البصل بين 11 و27 جنيها، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البسلة بين 16 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 12 و18 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.