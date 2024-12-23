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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

04:26 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره الأحد في مصر، بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر الأحد في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2024-12-23 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4298 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2507 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1791 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 133657 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30080 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب عالميًا صعد بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط (هنا)

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