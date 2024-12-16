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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 16 ديسمبر

03:20 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4331 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4389 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3840 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3291 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30723 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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