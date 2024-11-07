إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر

03:33 م الخميس 07 نوفمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4290 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4348 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3804 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 3261 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30436 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم البورصة المصرية سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
51.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة بنهاية أغسطس

إعلان

إعلان

يوم حزين.. وفاة صائدي الدبابات والطائرات بحرب أكتوبر 1973
غرق لنش سياحي في البحر الأحمر.. وإنقاذ 30 أجنبيا ومصريا
طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية