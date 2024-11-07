تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4290 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4348 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3804 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 3261 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30436 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.