رغم هبوطه عالميا.. الذهب يسجل رقما قياسيا في مصر

كتبت- دينا كرم:

رغم هبوطه عالميا، وصل سعر الذهب عيار 21 إلى رقم قياسي جديد بعد تسجيله زيادة خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس بالسوق المحلية.

وارتفع سعر الذهب 15 جنيها اليوم الأربعاء في مصر،بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2567 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85 % إلى نحو 2721 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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