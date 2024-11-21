ارتفاع أسعار الأرز والدقيق في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، ,السكر، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والدواجن ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.86 جنيه، بزيادة 1.41 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 50.74 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.69 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 78.29 جنيه، بتراجع 6.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.52 جنيه، بزيادة 2.7 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.92 جنيه، بزيادة 3.75 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.23 جنيه، بتراجع 3.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.17 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.9 جنيه، بتراجع 2.93 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.41 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.99 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.22 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.93 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.73 جنيه، بتراجع 3.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.69 جنيه، بتراجع 7.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.06 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي:97.54 جنيه، بتراجع 2.05 جنيه.