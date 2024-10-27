خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والبيض والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد والدواجن والبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

18 جنيها لكيلو البطاطس .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن الابيض والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد