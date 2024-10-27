انخفاض الجبن الابيض والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الزيت والدواجن والجبن الابيض والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والفول والسكر والجبن الرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.1 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 60.85 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27 جنيها، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 90.22 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.15 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.58 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 65.82 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.47 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 109.26 جنيهًا، بتراجع 74 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 410.57 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

كيلو الأرز السائب: 26.93 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.38 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 115.58 جنيه، بتراجع 6.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.65 جنيه، بزيادة 4.15 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.47 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 109.15 جنيه، بتراجع 3.88 جنيه.