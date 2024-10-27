سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

عاد سعر الذهب للارتفاع بنحو 5 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب