أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 85 و87 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و190 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و130 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110جنيهات.