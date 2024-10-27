إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

10:09 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

أسعار الأسماك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 85 و87 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و190 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و130 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي الكالماري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

احجز وحدتك الآن.. بدء التقديم على شقق جنة ودار مصر وسكن مصر - روابط التقديم