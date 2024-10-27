18 جنيها لكيلو البطاطس .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و15 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9.5 جنيه، و12.5 جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 7 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات 10 جنيهًات.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و13جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.