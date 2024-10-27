انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39150 جنيها، بتراجع 1135.71 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40403.85 جنيه، بتراجع 1310.44 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3025 جنيها، بزيادة 53.57 جنيه.