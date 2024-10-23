وصل لرقم قياسي.. سعر الذهب يقفز 32% في 8 أشهر منذ تحرير سعر الصرف

كتبت- أمنية عاصم:

أرتفعت أسعار الذهب المحلية بمصر بنسبة 32% خلال آخر 8 أشهر مسجلا رقما قياسيا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف خلال تعاملات اليوم وسط زيادته عالميا بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

قبل تحرير سعر الصرف شهدت أسعار الذهب إنفلاتا في التسعير تحت ضغط انتشار السوق السوداء لتجارة العملة ووجود أكثر من سعر للدولار وضبابية سعر الصرف.

كان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة لعملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي وهو ما ساهم في ضبط الأسعار ووفرة النقد الأجنبي.

زيادات الذهب منذ تحرير سعر الصرف حتى اليوم:

- قفز سعر عيار الذهب 24 من 3245 جنيها إلى 4286 جنيها بزيادة قدرها 1041 جنيها.

- ارتفع سعر ذهب عيار 21 من 2840 جنيها إلى 3750 جنيها بزيادة 910 جنيها.

- زاد سعر ذهب عيار 18 من 2434 جنيها لـ 3214 جنيها بزيادة قدرها 780 جنيها.

- ارتفع سعر ذهب عيار 14 من 1893 جنيها إلى 2500 جنيه بزيادة قدرها 607 جنيهات.

- ارتفع سعر الجنيه الذهب من 22720 جنيها إلى 30 ألف جنيه بزيادة قدرها 7280 جنيها.

توقع نادي نجيب سكرتيرعام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، تحدث إليه "مصراوي" في وقت سابق من اليوم، مواصلة أسعار الذهب المحلي الارتفاع خلال الفترة المقبلة وسط تأثره بسعر الذهب العالمي.

وتوقع أن يسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بين المصريين بين 3850 جنيه و3900 جنيه خلال الشهرين المقبلين تاثرا بتصاعد التواترات الجيوسياسية بالمنطقة.