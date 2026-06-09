يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحاناتهم في مادة الهندسة خلال الفترة الأولى من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ومادة التربية الفنية خلال الفترة الثانية من الحادية عشرة والنصف حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك وسط تشديدات أمنية وإجراءات تنظيمية مكثفة داخل اللجان.

متابعة مستمرة وانتظام كامل للامتحانات

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت خلال الأيام الماضية في هدوء وانتظام كامل، دون تلقي أي شكاوى أو رصد أي تجاوزات داخل اللجان، مشيدة بالتزام جميع القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات الوزارية.

وأوضحت أنه يتم متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.

إجراءات لضمان الانضباط داخل اللجان

وأضافت أنه يتم التأكيد بشكل دوري على مديري الإدارات التعليمية بضرورة المرور على اللجان، لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية في النحو

وفي سياق متصل، يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية “الشعبة الأدبية” امتحان مادة النحو خلال الفترة الأولى من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا.

هدوء داخل اللجان الأزهرية

وأوضح الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن طلاب القسم العلمي أدوا امتحاناتهم أمس الاثنين في مادة الرياضة البحتة، دون رصد أي مخالفات أو تلقي شكاوى، مشيرًا إلى أن اللجان تسودها حالة من الهدوء والانضباط.