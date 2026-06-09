قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا نتفاوض حاليا مع الإيرانيين وهم يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن عن الرئيس الأمريكي.

وأضاف ترامب: "الإيرانيون على استعداد لمنحنا كل شيء وهم على استعداد لمنحنا عدم حصولهم على سلاح نووي".

وأوضح أن أسعار النفط سوف تنهار عندما نعلن النصر الكامل على إيران قريبا جدا وسترون الفوز الحقيقي خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن الانتصار الكامل على إيران.

من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار فانس إلى وجود تطورات الأشهر الماضية أوجدت مساحة للتوصل لتسوية طويلة الأمد بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال إن ترامب يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو محق في ذلك.

وذكر أن الأهم في أي اتفاق مع إيران ليس ما يكتب على الورق بل التحقق من التزام طهران بتنفيذه، مشيرا إلى أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق كان غياب نظام تفتيش يضمن عدم تطوير سلاح نووي.

وقال فانس: إننا سنواصل التحقق على المدى الطويل من التزام إيران بتعهداتها إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات.

وأكد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وبعد التحقق من تنفيذه فسيكون إنجازا كبيرا للشعب الأمريكي.

وحض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل وإيران على وقف تبادل إطلاق النار، في ظل تقارير أفادت عن خلافات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا للغد.