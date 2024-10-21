ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والأرز والمكرونة، وزيت الذرة، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.01 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 55.13 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.34 جنيه، بزيادة 71 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.74 جنيه، بتراجع 73 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.31 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.05 جنيه، بزيادة 11.13 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.82 جنيه، بزيادة 5.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.51 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

لتر زيت الذرة: 96.16 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.4 جنيه، بزيادة 15.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.54 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.49 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.59 جنيه، بتراجع 1.24 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.82 جنيه، بتراجع 375.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255 جنيه، بزيادة 3.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.13 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 109.69 جنيه، بزيادة 22.5 جنيه.