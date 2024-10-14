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سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات الاثنين

01:14 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 45 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.10 % إلى نحو 2659 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24
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