سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت، وانخفض الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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