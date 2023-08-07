هيئة الاستثمار تطلق خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات خلال أيام

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستطلق خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات خلال أيام، كما سيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي حصلت عليها 22 شركة حتى الآن.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال لقاء هيبة مع مستثمري المنطقة الحرة بالإسماعيلية خلال زيارته اليوم للمحافظة، والتي تضمنت أيضا لقاءً مع المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الهيئة جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل خدمات المستثمرين.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال عشرين يوم عمل فقط.