البورصة تصعد في بداية أول تعاملات بعد الإجازة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 17688 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين وذلك بعد إجازة استمرت 4 أيام بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو والعطلة الأسبوعية.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.06%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.17% إلى مستوى 17579 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي.