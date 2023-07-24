البورصة تصعد في بداية أول تعاملات بعد الإجازة
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% إلى مستوى 17688 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين وذلك بعد إجازة استمرت 4 أيام بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو والعطلة الأسبوعية.
وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.06%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.17% إلى مستوى 17579 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي.
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