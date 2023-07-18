تراجع جديد لأسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد تراجعها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد هبوط خلال تعاملات اليومين الماضيين، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37172 جنيها، بتراجع 257 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38362 جنيها، بتراجع 163 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1980 جنيها، بزيادة 40 جنيها.