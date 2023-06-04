مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% إلى مستوى 17455 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 3.11%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 65.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 30.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 96 مليون جنيه.