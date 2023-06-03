رئيس غزل المحلة: ماكينات مصنع "غزل 4" الجديدة ضاعفت الإنتاج وخفضت العمالة

جولة لوزير قطاع الأعمال بالمحلة استعداد لافتتاح أول مصانع الغزل بعد

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، إن الماكينات المتطورة داخل مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى ساهمت في مضاعفة الإنتاج وخفض العمالة.

ووصل عدد العمالة في المصنع المقرر افتتاحه مطلع الشهر المقبل إلى 324 عاملا وفنيا فقط، وفقا لشاكر.

وأضاف شاكر، خلال كلمته على هامش التشغيل التجريبي لمصنع 4 للغزل بشركة غزل المحلة والذي سيكون أول مصنع يفتتح في خطة التطوير، أن المعدات الجديدة ساهمت في مضاعفة حجم الإنتاج مقارنة بالمصانع القديمة لتصل إلى 15 طنا يوميا.

وقال إن طلبات الإنتاج لا تتم سوى من خلال شركة التسويق التابعة للشركة القابضة، وتنفيذ مواعيد الطلبات الإنتاجية والتي تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit" و"محلة MEHALLA"، والتسويق لتلك العلامات، بالسوقين المحلية والعالمية.

واستعدادا لافتتاح مصنع غزل 4، تم توفير 135 ألف قنطار قطن تكفي للتشغيل لحين جني المحصول الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالي الجودة محليا وعالميا.