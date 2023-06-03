إعلان

BBC

رئيس غزل المحلة: ماكينات مصنع "غزل 4" الجديدة ضاعفت الإنتاج وخفضت العمالة

04:37 م السبت 03 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
  • عرض 6 صورة
    وزير قطاع الأعمال في غزل المحلة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، إن الماكينات المتطورة داخل مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى ساهمت في مضاعفة الإنتاج وخفض العمالة.

ووصل عدد العمالة في المصنع المقرر افتتاحه مطلع الشهر المقبل إلى 324 عاملا وفنيا فقط، وفقا لشاكر.

وأضاف شاكر، خلال كلمته على هامش التشغيل التجريبي لمصنع 4 للغزل بشركة غزل المحلة والذي سيكون أول مصنع يفتتح في خطة التطوير، أن المعدات الجديدة ساهمت في مضاعفة حجم الإنتاج مقارنة بالمصانع القديمة لتصل إلى 15 طنا يوميا.

وقال إن طلبات الإنتاج لا تتم سوى من خلال شركة التسويق التابعة للشركة القابضة، وتنفيذ مواعيد الطلبات الإنتاجية والتي تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit" و"محلة MEHALLA"، والتسويق لتلك العلامات، بالسوقين المحلية والعالمية.

واستعدادا لافتتاح مصنع غزل 4، تم توفير 135 ألف قنطار قطن تكفي للتشغيل لحين جني المحصول الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالي الجودة محليا وعالميا.

سوق مصراوى

غزل المحلة قطاع الأعمال محمود عصمت أحمد شاكر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| المتحدث العسكري: وفاة 3 إسرائيليين ومصري من عناصر تأمين الحدود في مطاردة لمهربي المخدرات