سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 49.5 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي شراء بنحو 12.3 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.5 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 433.9 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوي 52375 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.24%، ليغلق عند مستوي 13819 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.21%، ليغلق عند مستوي 19351 نقطة.

إجمالي قيمة التداولات خلال أسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 11.7% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 610.8 مليار جنيه بعدد نحو 14.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 1.1 مليون عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أسباب ارتفاع البورصة خلال أسبوع

أوضحت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن الارتفاعات الأخيرة في البورصة المصرية تأتي مدعومة بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية، خاصة البورصات الأمريكية والأوروبية، وهو ما انعكس على السوق المحلي في ظل وجود مشتريات مؤسسية قوية.

وأضافت رمسيس، أن السوق شهد دخول مستثمرين أفراد جدد من المصريين، مدفوعين بإتاحة التداول على السندات عبر شركات السمسرة، إلى جانب زيادة الإقبال على أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة.

وأشارت إلى أن توسيع برنامج الطروحات الحكومية، خاصة في قطاعات مثل التعدين واستكشافات الغاز والبترول، من شأنه تعزيز جاذبية السوق وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد.

