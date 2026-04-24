تعرض محمد خطاري لاعب النادي الإسماعيلي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

تفاصيل إصابة محمد خطاري لاعب الإسماعيلي

واصطدم خطاري لاعب الإسماعيلي بشكل قوي مع مصطفى مخلوف حارس مرمى مودرن سبورت، مما تسبب في تعرض الحارس لارتجاج في المخ.

وفقد اللاعب وعيده، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب لعلاج اللاعب، إلا أن الجميع تفاجئ مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، بدخول اللاعب أرضية الملعب واستكمال المباراة بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من استكمال اللاعب للمباراة بشكل طبيعي، إلا أنه عقب نهاية المباراة مباشرة، فقد اللاعب وعيه وسقط على أرضية الملعب، مما استدعى نقله إلى المستشفى محمولا في سيارة الإسعاف.

نتيجة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

ونجح فريق مودرن في تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الإسماعيلي ومودرن في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع فريق مودرن سبورت رصيده من النقاط، إلى 30 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد النادي الإسماعيلي، عند النقطة رقم 14 في المركز الـ21 والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

