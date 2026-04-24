الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:02 م 24/04/2026 تعديل في 25/04/2026
  • عرض 11 صورة
ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد حاليا نظيره ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري الإسباني.

مبابي يسجل ظهوره رقم 100 مع ريال مدريد

وبمشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد اليوم أمام بيتيس، يكون سجل ظهوره رقم 100 رفقة الفريق الملكي، منذ الانضمام إليه في يوليو من عام 2024.

وكان النجم الفرنسي انضم للفريق الملكي في يوليو 2024، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وخلال 100 مباراة ظهر فيها مبابي بقميص ريال مدريد حتى الآن، تمكن من تسجيل 85 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة جمعهم من 32 مباراة في المسابقة حتى الآن.

حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
"سخيف ومخجل".. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية
مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
سباق مع الموت.. إنقاذ مريض توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى بكفر الشيخ
