إعلان

إيران تعلن احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي

كتب : وكالات

11:27 م 24/04/2026 تعديل في 11:57 م

الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، إثر "تجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي لتجاهلها التحذيرات وارتكابها انتهاكات.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي تم احتجازها هي "إيباميدونس" التي يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، وذلك لارتكابها مخالفات.
وأضاف أن السفينة التي تم احتجازها قامت بعدة رحلات إلى موانئ أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.

إيران: لن نسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمنا من تصديرها

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية الإيرانية، إسماعيل سقاب اصفهاني، إن طهران لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمت من تصدير نفطها.
وأكد رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "أنه إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط في المنطقة. وإذا حرم مواطن واحد منا من الوصول إلى الكهرباء بسبب حماقة العدو، فسيحرم 10 أشخاص آخرين في المنطقة من التيار الكهربائي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران احتجاز سفينة إيران وأمريكا النفط الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري
رياضة محلية

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
غزي ورياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي
زووم

غزي ورياض الخولي وسماح أنور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد كانت تستهدف مواقع
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد كانت تستهدف مواقع
حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
زووم

حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان