الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، إثر "تجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز سفينة يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي لتجاهلها التحذيرات وارتكابها انتهاكات.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي تم احتجازها هي "إيباميدونس" التي يشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، وذلك لارتكابها مخالفات.

وأضاف أن السفينة التي تم احتجازها قامت بعدة رحلات إلى موانئ أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.

إيران: لن نسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمنا من تصديرها

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية الإيرانية، إسماعيل سقاب اصفهاني، إن طهران لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمت من تصدير نفطها.

وأكد رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "أنه إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط في المنطقة. وإذا حرم مواطن واحد منا من الوصول إلى الكهرباء بسبب حماقة العدو، فسيحرم 10 أشخاص آخرين في المنطقة من التيار الكهربائي".