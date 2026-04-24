أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، أن إخضاع مضيق هرمز لإدارة القوات المسلحة الإيرانية هو من منجزات الحرب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريحات لوكالة تسنيم اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها.

وأشار رضا طلائي نيك، إلى أن إيران استخدمت جزءًا من قدراتها الصاروخية خلال الحرب، بينما لم يُستخدم الجزء الأكبر منها بعد، مؤكدًا: “حافظنا على قدراتنا الهجومية حتى اللحظة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أنه قبل وقف إطلاق النار كانت إيران تسيطر بالكامل على أجواء الأراضي المحتلة.

وأضاف رضا طلائي نيك، أن جزءا كبيرا ومهمًا من القدرات العسكرية الإيرانية لا يزال قائما ولم يتم استخدامه حتى الآن.