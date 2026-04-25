قبل ترويجها.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في طما

كتب : عمار عبدالواحد

12:06 ص 25/04/2026

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في توجيه ضربة أمنية جديدة، أسفرت عن ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة طما، قبل ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنجاح مأمورية أمنية في ضبط عنصرين إجراميين، وذلك تحت إشراف العميد محمد سيف أبو سالم، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد حازم علي، وكيل الفرع.

تحريات ورصد محكم

كشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما عن نشاط المتهمين في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين أمني محكم لضبطهما متلبسين.

ضبط المتهمين والمضبوطات

أسفرت الحملة عن ضبط كل من «مصطفى ع» (32 عامًا) و«مرعي ع» (35 عامًا)، ويقيمان بدائرة المركز، وعُثر بحوزتهما على 40 فرشًا من مخدر الحشيش، وقرابة كيلو ونصف من مخدر الهيدرو.
كما تم ضبط مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما غير المشروع، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واقتيادهما إلى ديوان مركز الشرطة، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

