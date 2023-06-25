الملا يرأس أول اجتماع للعليا لمتابعة منظومة تداول المنتجات البترولية

كتب- مصطفى عيد:

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأكد المهندس طارق الملا أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية.

وأوضح أن هذه الغرف تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.

وأضاف الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غنى عنه في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.

وأكد الوزير في هذا الإطار توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود ومحطات توزيعه، مؤكدا أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة.

كما ساعد إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك، ورفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود، وتلافي أي اختناقات قد تحدث، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فإن من أهم هذه التقنيات نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG) والذي تم تطبيقه في أكثر من 3 آلاف محطة وقود، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS)، والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

وضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات و التكرير والتصنيع، ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول، ومديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي، وفقا للبيان.

وتتكون اللجنة من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت إشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير.

وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات علي المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات إضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي انخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات، كما تعمل كذلك على متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين، وفقا للبيان.

وذكر أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي أعمال مخالفة أو تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ على حقوق الدولة، واستقرار السوق المحلي للوقود.

وأدار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسئولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول، وشركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول، واطمأن منهم علي سير العمل بالمنظومة واستمع إلى شرح حول الأدوار والمهام التي ينفذونها وآليات العمل والتنسيق.

وأكد الوزير الدور الحيوي والفعال لهم في مراقبة ورصد حركة التوزيع، وطالبهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات المطبقة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بالتجهيز الجيد والتدريب المستمر لكوادر فرق عمل غرف عمليات متابعة المنتجات البترولية، كما وجه بإصدار تقرير دوري عن موقف أعمال غرف العمليات.

وشهد الاجتماع استعراض المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، لأدوار غرف العمليات في متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات من كافة النواحي، وإعطاء بيانات تفصيلية ودقيقة ولحظية عن الاستهلاك الفعلي بما يساعد في سرعة وكفاءة التعامل مع متطلبات الاستهلاك، والتنسيق الكامل والتواصل بين غرف العمليات.

وأشار ناجي إلى الإعداد لتنظيم ورشة عمل قريبة بمشاركة كوادر منظومة غرف العمليات للتدريب على أحدث المستجدات والأنظمة الجديدة في غرف العمليات ضمانا للاستيعاب الكامل لها وتطبيقها بكفاءة.

وشارك في الاجتماع مساعدا الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائباه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والتكرير والتصنيع، ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات تسويق المنتجات البترولية التابعة لقطاع البترول مصر والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول، ومسئولو شركات التسويق العالمية والقطاع الخاص العاملة بالسوق المحلي.

الملا يتفقد غرفة عمليات التعاون للبترول

وعقب الاجتماع الذي عقد بمقر شركة التعاون للبترول، حرص المهندس طارق الملا والمشاركون بالاجتماع على تفقد سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمقر الشركة، ومتابعة آليات العمل داخل الغرفة.