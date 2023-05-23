وزير البترول: رفع نسبة المكون المحلي بمجمع السولار الجديد بأسيوط

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كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف من إقامة مشروعات جديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط، زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في القطاع.

وبحسب الوزير في بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، تتميز المشروعات الجديدة بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والأبراج كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري إقامته لإنتاج السولار والبنزين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسبة المكون المحلي، وكذلك مشروعات رفع كفاءة مصفاة تكرير البترول بأسيوط.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع له مردود إيجابي على تقليل الاستيراد للمكونات بالعملة الصعبة وسرعة إنجاز المشروعات وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر بأيدي وعقول مصرية من كوادر قطاع البترول الشابة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.

وبدأ الوزير جولته التفقدية بافتتاح و فقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجت التي اقيمت علي مساحة 20 ألف م2 .

ووفقا للبيان، تلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة أسيوط البترولية من خلال تصنيع 4 خزانات للبوتاجاز زنة 800 طن علاوة علي 17 مستودعا زنة 9000 طن بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري إنشاؤه، وكذلك تصنيع 137 من المعدات زنة 3600 طن لوحدات الإنتاج بمصفاة تكرير أسيوط للبترول .

كما افتتح الوزير معسكر اعاشة العاملين بشركة بتروجت والذي تم اقامته في إطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الاساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات، وتوفيرا للمتطلبات الأساسية لفرق عمل الشركة وبما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع و تكثيف العمل على ورديات طوال 24 ساعة.

وخلال الزيارة تفقد الوزير الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر، وذلك للوقوف على تقدم الأعمال على أرض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع.

وأوضح الوزير أن متابعة سير العمل في إقامة المشروع تأتي في إطار ما له من أهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الإنتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها على توفيرها محليا للحد من الاستيراد.

ولفت إلى أن تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يساهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل إلى أكثر من 50% بعد أن ارتفعت خلال الفترة الحالية إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45%.

و يستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو 2.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية بواقع 1.6 مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار إليها من شمال مصر، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع.

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس محمد بدر رئيس الشركة حول موقف تقدم الأعمال في استكمال الوحدات الرئيسية الأربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وغيرها والتى تخدم المشروع الذي تنفذ أعماله شركات إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالي 2.9 مليار دولار.