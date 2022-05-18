الاتصالات تطلق مبادرة لتطوير مهارات الطلاب المتفوقين

كتب- علاء حجاج:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية، بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو البدء الفوري في تفعيل مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI.

وتستهدف وزارة الاتصالات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًاً ودولياً في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة أشبال مصر الرقمية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي متعدد المستويات.

وأشار الوزيرة إلى أن المبادرة تتكامل مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي حيث تستهدف المبادرة توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس.

وذكر البيان، أن الطلاب المشاركين بالمبادرة سيبدأو في الالتحاق ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل في فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.

وتجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت، ولا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى، كما ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.

وستقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسى، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.