تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، على الرغم من ارتفاع سعر المعدن عالميا، مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1828 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.19%، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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