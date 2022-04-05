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أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

09:54 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

سوق خضار

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.25 و7.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.
البصل بين جنيه و2.25 جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 12 و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 7 و 9 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيها.
الملوخية بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.
كانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الفراولة بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

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