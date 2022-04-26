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هبوط سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

10:16 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
هبوط سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1905 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.26%، في الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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