أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و8 جنيه.

الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.