مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.99% إلى مستوى 10548 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 4.72%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 156.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 21.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 177.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.71% إلى مستوى 10444 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.