كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وشهدت مبيعات محلات الذهب ضعفًا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر الجرام في السوق المحلي وتخطي عيار 21 ألف جنيه، وفقا لقول تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 683 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 879 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1025 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 1171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1977 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.54%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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