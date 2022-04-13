مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 10847 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.25%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 65.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.58% إلى مستوى 10898 نقطة، لأول مرة من سبع جلسات في نهاية تعاملات أمس، بعد الإعلان عن شراء صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) المملوك لحكومة أبو ظبي حصصًا في 5 شركات مدرجة بالبورصة.