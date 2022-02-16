بعد هبوط كبير أمس.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن بالبورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب هبط خلال تعاملات أمس الثلاثاء 6 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 539 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 693 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 925 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6472 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1855 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.08%، في الساعة 8:44 صباحًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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