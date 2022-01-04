بعد فوز إيني ضمن آخر مزايدة.. مباحثات مصرية إيطالية في مجال البترول



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة ميكيللي كواروني أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع البترول والغاز من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وبحث الوزير مع السفير الإيطالي الموقف الحالي لمشروعات شركة إيني الإيطالية في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية خاصة بعد فوز إيني في المزايدة العالمية الاخيرة للبحث، والتي تم إعلان نتيجتها أمس.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والذي نجحت جهود قطاع البترول في استئناف العمل به بعد توقف 8 سنوات.

وأكد وزير البترول أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إيني تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الإيطالية الكبرى في صناعة البترول والغاز، وأن استثماراتها توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وحرصت على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة.

وأشار الملا إلى النموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال والذي تمثله شركة غازتك المشتركة بين قطاع البترول المصري وإيني، بما يعد إضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.



وذكر أن تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الأخرى في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة تكنيب، وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية "ساتشي".

من جانبه، أكد السفير الايطالي اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية فى مصر، وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر التي تهدف إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.