15 جنيهًا هبوطًا بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعه خلال التعاملات المسائية، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هوى 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، وواصل هبوطه خلال منتصف تعاملات اليوم جنيهين، لتصبح قيمة الانخفاض على مدار حتى الآن 15 جنيها.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات الفترة الماضية.

وينصح نجيب المستهلكين بشراء الذهب خلال الأسبوع الجاري بعد هبوطه بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتوقع عودة السعر للارتفاع مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 791 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الخميس، إلى 1798 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.14%، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال جلسة أمس بنحو 28.43 دولار للأوقية بنسبة 1.54%.

وقالت وكالة رويترز إن هبوط سعر الذهب جاء مع ارتفاع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تلميحات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذا التراجع يأتي بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال جلسة الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين، حيث دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن لهم.

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