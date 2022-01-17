مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات الاثنين

كتبت – شيماء جفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% إلى مستوى 11859 نقطة، بدعم مشتريات عربية.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، بينما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 191.4 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 152.4 مليون جنيه، والمصريين بقيمة 38.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد الماضي.