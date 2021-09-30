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انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي بمشاركة محمد عبده وحسين الجسمي

06:25 م الخميس 30 سبتمبر 2021
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انطلق حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي اليوم الخميس، على أن يفتح أبوابه للجمهور غدًا رسميًا.

ويحضر الحفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

ويشارك في الحفل محمد عبده، وحسين الجسمي، وفنانون عرب وأجانب.

وكان الافتتاح الرسمي قد تأجل لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

ويعد إكسبو واحدًا من أقدم الفعاليات الدولية وأكبرها، يختص المعرض بتقديم الابتكارات الحديثة والحلول للتحديات العالمية.

ويُعقد كل 5 أعوام ويستمر على مدار 6 أشهر، ويشارك في هذه النسخة نحو 200 دولة.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 بجناح مميز، ويقع في منطقة الفرص، ويزين الجناح تابوتًا فرعونيًا أثريًا للكاهن بسماتيك.

ويوضح الفيديو التالي كل ما تريد معرفته عن معرض إكسبو 2020 دبي.

محمد عبده حسين الجسمي معرض إكسبو 2020 دبي محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات إكسبو 2020 دبي

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